東北地銀３行、経営統合協議へ＝青森みちのく、岩手、秋田

Newsfrom Japan

青森県を地盤とするプロクレアホールディングス傘下の青森みちのく銀行（青森市）と、岩手県地盤の岩手銀行、秋田県地盤の秋田銀行が、経営統合に向けた協議入りを検討していることが１日、分かった。

統合が実現すれば、東北３県のトップ地銀同士による連結総資産１３兆円超の金融グループが誕生することになる。各行のトップは２日、そろって記者会見し、協議入りの理由などについて説明するとみられる。

青森みちのく銀は昨年１月、青森銀行とみちのく銀行が合併して誕生した。総資産は約５兆８０００億円。岩手銀は盛岡市に、秋田銀は秋田市に本店を置く上場地銀で、総資産はそれぞれ３兆円を超える。

人口減少や日銀の利上げなどを背景に、全国の地銀では顧客基盤の強化や預金の獲得に向け、県境を越えた合従連衡の動きが相次いでいる。しずおかフィナンシャルグループ（ＦＧ）と名古屋銀行は今年３月、経営統合で基本合意。群馬銀行と新潟県が地盤の第四北越ＦＧは２０２７年４月に経営統合する予定だ。

（写真左から）青森みちのく銀行、岩手銀行、秋田銀行の看板

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]