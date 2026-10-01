【動画】フェラーリ最新Ｖ１２モデル試乗＝６．５リッター、最高出力８３０馬力

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フェラーリの２人乗り最新モデル「１２Ｃｉｌｉｎｄｒｉ（チリンドリ）」に９月２５日、東京都内で試乗した。車名はイタリア語で「１２気筒」を意味し、同社伝統のＶ１２エンジンをフロントに搭載。最高出力８３０馬力を発揮する自然吸気の６．５リッターで、停止状態から時速１００キロまでわずか２．９秒で達する。

試乗したのは、六本木－お台場間。１２チリンドリは、低回転域から力強く、スムーズに速度を伸ばしていく。街中でも扱いやすく、快適にドライブできる。アクセルの反応は自然で、踏み込むにつれてエンジンが気持ちよく回り、ドライバーをその気にさせてくれる。カーブではフロントがスッと入り、狙ったラインをしっかりと捉えて曲がってくれた。

心躍るサウンドや強大なパワーなど、１２チリンドリはＶ１２エンジンの魅力を存分に楽しめる一方、走行性能と快適性も高いレベルで両立したモデルだった。価格は５６７４万円（税込み）。【時事通信社】

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