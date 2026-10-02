福島第１原発２号機を調査＝ロボットアーム、格納容器内に―半年かけ広範囲把握目指す・東電

Newsfrom Japan

東京電力は２日、事故を起こした福島第１原発２号機の格納容器貫通口からロボットアームを投入し、内部調査を始めた。これまでより広範囲の状況把握を目指しており、溶け落ちた核燃料（デブリ）の試験的取り出しも予定している。作業期間は約半年と見込んでいる。

東電によると、貫通口にある弁を開けて午前１０時にロボットアームを投入し、約１．２メートル入れて堆積物を高圧水で洗い流した。午後１時すぎに再び弁を閉め、この日の作業は終了した。

今後はロボットアーム進入の障害となるレールやケーブルを高圧水で一部切断した上で、内部の３次元データや映像を取得。新たな装置の開発・設計などに活用する。

貫通口は、核分裂反応を抑える制御棒を出し入れする装置の搬出などに使われていた。圧力容器の下までレールが敷かれており、調査の支障となっているという。

また、ロボットアームに取り付けた複数のカメラで圧力容器下部などを撮影。デブリの取り出しに着手するのは来年となり、採取は数グラムの見通し。これまでに２回、計約０．９グラムを取り出している。

東京電力福島第１原発２号機の貫通口に投入されたロボットアーム＝２日（同社提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]