米新車販売、日系３社プラス＝ＨＶがけん引―１～９月期

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【ニューヨーク時事】日本の自動車メーカー６社が１日発表した２０２６年１～９月期の米新車販売台数は、合計で前年同期比１．０％増の４５９万６８５８台だった。トヨタ自動車とホンダ、日産自動車の３社がプラス。燃料価格の高騰が長期化する中、燃費の良いハイブリッド車（ＨＶ）や手頃な価格の乗用車などを中心に販売が伸びた。

トヨタは０．６％増の１８７万６６１４台。主力の乗用車「カムリ」やスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「４ランナー」などでＨＶを中心に販売が伸びた。ＳＵＶ「ＲＡＶ４」はモデルチェンジの影響で減ったが、足元ではＨＶタイプが好調だ。

ホンダもＨＶが成長をけん引し４．７％増の１１４万９２６１台。乗用車「アコード」やＳＵＶ「ＣＲ―Ｖ」などが販売を伸ばした。日産は０．６％増の７１万６２８３台で、ピックアップトラック「フロンティア」が伸びた。

一方、ＳＵＢＡＲＵは１．５％減、マツダは２．９％減、三菱自動車は６．６％減だった。

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