東北３地銀、統合協議入り＝再来年４月目指す―青森みちのく・岩手・秋田

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青森みちのく銀行（青森市）を傘下に持つプロクレアホールディングス（ＨＤ）と岩手銀行（盛岡市）、秋田銀行（秋田市）は２日、経営統合に向けた協議に入ることを決めたと発表した。２０２８年４月の統合を目指す。実現すれば、連結総資産が１３兆円超と全国１０位程度の地方銀行グループが誕生する。

人口減少で東北地方の経営環境が厳しさを増す中、３県にまたがる統合で規模を拡大し、営業基盤を強化するのが狙い。各行の２６年３月末の連結総資産額はプロクレアＨＤが５兆８４５４億円、岩手銀が３兆９１３７億円、秋田銀が３兆５７６８億円。統合は持ち株会社方式で行い、本社は盛岡市に置くことを想定している。３行は合併しない予定だ。

３行のトップは盛岡市で記者会見し、岩手銀の岩山徹頭取は「先端ＡＩ（人工知能）対策をはじめ、金融機関の経営環境は多様化、複雑化している」と統合の背景を説明した。秋田銀の芦田晃輔頭取は「相互信頼と対等の精神の下、３行の強みを最大限に生かす」と強調。青森みちのく銀の石川啓太郎頭取は「地域課題解決に継続的に取り組む経営体力が強化される」と語った。

経営統合の協議入りで合意し、撮影に応じる（左から）青森みちのく銀行の石川啓太郎頭取、秋田銀行の芦田晃輔頭取、岩手銀行の岩山徹頭取＝２日午後、盛岡市

（写真左から）岩手銀行、青森みちのく銀行、秋田銀行の看板

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