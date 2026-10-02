日本勢メダル、史上最多に＝なでしこは３連覇―愛知・名古屋アジア大会

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愛知・名古屋アジア大会第１４日は２日、各競技で日本勢がメダルを量産し、同一大会のメダル数がこれまで最多だった１９９４年広島大会の計２１８個を上回った。

サッカー女子は日本（なでしこジャパン）が決勝で北朝鮮と対戦し、２―２からのＰＫ戦を制して３連覇を果たした。セーリング混合４７０級は磯崎哲也、関友里恵組（ＪＰＮ２２レーシング）が金メダル。柔道は男子１００キロ級の増地遼汰朗（京葉ガス）、同９０キロ級の岡田陸（旭化成）、女子７８キロ級の杉村美寿希（パーク２４）がいずれも優勝した。

レスリングは女子５０キロ級の須崎優衣（キッツ）と同７６キロ級の鏡優翔（サントリー）が金メダル。カヌー・スラローム男子カヤッククロスは田中雄己（ミキハウス）が頂点に立った。自転車のトラック種目は、女子オムニアムの梶原悠未（ＴＥＡＭ Ｙｕｍｉ）が３連覇を達成。ボクシング男子５５キロ級は山口瑠（駒大）が制した。

ソフトボールは７連覇を目指す日本が１次リーグ最終戦で中国に７―６でサヨナラ勝ちし、７戦全勝で決勝に進んだ。バレーボール男子準決勝の日本は中国に３―２で競り勝った。

サッカー女子で優勝し、笑顔の日本代表イレブン＝２日、静岡・エコパスタジアム

サッカー女子決勝、ＰＫ戦の末に北朝鮮を破り、喜ぶ日本代表イレブン＝２日、静岡・エコパスタジアム

レスリング女子５０キロ級で金メダルを獲得した須崎優衣＝２日、名古屋市稲永スポーツセンター

セーリング混合４７０級で金メダルを獲得した磯崎哲也（左）、関友里恵組＝２日、愛知・豊田自動織機海陽ヨットハーバー

柔道男子９０キロ級で金メダルを獲得した岡田陸＝２日、愛知・ＩＧアリーナ

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