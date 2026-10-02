【動画】農水・総務相、政権の火種に　疑惑報道、野党追及へ

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先の内閣改造で初入閣した簗和生農林水産相（４７）と藤井比早之総務相（５５）の問題発言や疑惑が報じられ、与党内で懸念が広がっている。第２次高市改造内閣として初めて臨む臨時国会の召集が５日に迫る中、政権の火種となりかねないためだ。野党は高市早苗首相の任命責任も含めて追及する構えだ。

文春オンラインなどは、簗氏が５月に地元・栃木県での会合で「（同県）那須烏山市と那珂川町の２０２６年度の道路予算は大幅にカットした」「首長が『自民党の国会議員は要らない』という行動をとった」と発言したと報じた。簗氏は２月の衆院選で無所属新人に敗れ、比例代表で復活当選していた。

簗氏は１日、農水省で記者団から報道内容について問われたが「一議員としての活動に関わる事柄は回答を控えたい」と述べ、説明を避けた。

藤井氏については週刊文春が、２４年衆院選で公職選挙法が禁じる運動員買収を行った疑いがあると伝えた。映像は、農林水産省で報道陣の取材に応じる簗和生農林水産相。【時事通信映像センター】

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