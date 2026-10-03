避難生活「早めのワクチン接種を」＝インフル流行で専門家―熊本地震

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インフルエンザが過去２番目の早さで流行入りする中、７月に最大震度７の地震に見舞われた熊本県でも感染が広がりつつある。発生から２カ月が過ぎた現在、１３００人以上が避難生活を余儀なくされており、専門家は「早めのワクチン接種が重要だ」と強調する。

８月１７～２３日の１週間に全国の定点医療機関から報告された患者数が、流行入りの目安となる１医療機関当たり１人を上回り、調査が始まった１９９９年以降で２番目に早かった（１年を通して流行した２０２３年は除く）。９月２１～２７日は７．１７人で、沖縄県では警報レベル（３０人）を、埼玉など４県でも注意報レベル（１０人）を上回った。

熊本県も８月３１日～９月６日に流行入りし、同２１～２７日は３．８６人だった。県内では今月２日現在、八代市など８市町で約１３６０人が避難所に身を寄せる。感染症対策に詳しい長崎大病院の泉川公一教授は「避難所は人が密になりやすく、人との接触が増えるほど感染症が拡大しやすくなる」と警鐘を鳴らす。

手洗いや換気などの基本的な感染症対策に加えて、(1)具合が悪くなった人は早めに申し出る(2)せきや鼻水が出る時はマスクをする―といった拡大させないための行動が重要だと指摘した。

インフルエンザ対策では予防接種も重要だが、「ワクチンはすぐに効果が出るわけではないので、早めに打つことが大事だ」と話した。

熊本県は９月３０日から避難所で予防接種の希望調査を開始。生後６カ月以上の避難者に接種券を交付し、地域の医療機関で今月１３日以降、無料で接種を受けられるようにしている。

長崎大病院の泉川公一教授（同病院提供）

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