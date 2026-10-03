コンビニ、アパレル商品に注力＝緊急需要から「おしゃれ」目的に

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大手コンビニが衣料や服飾雑貨のアパレル商品を強化している。出張や雨天など緊急時の「買い足し」需要が多かったが、デザインや素材を重視した商品を相次いで投入。「おしゃれ」を新たな来店動機につなげ、若年層の顧客獲得を狙う。

セブン―イレブン・ジャパンがタッグを組んだのはアパレル大手のアンドエスティ（東京）。若い女性に人気のある「ニコアンド」や「ローリーズファーム」のＴシャツやシュシュ、季節限定のマフラーなどセブン限定の２８商品を９月２５日に全国で発売した。

セブン―イレブンによると、昨年度の来店者のうち約４０％を５０歳以上が占め、２０代以下は約１７％にとどまった。商品本部の渡辺純子氏は「長期的に成長し続けるためには、若年層の客獲得は必要不可欠」と強調。衣料品の売上高を２０２５年度の２倍に伸ばす。

衣料品をいち早く強化したのがファミリーマートだ。２１年に有名デザイナーを起用した自社ブランドの「コンビニエンスウェア」の全国販売を開始。デザインや機能性にこだわった結果、靴下やハンカチなどが大ヒット。今年７月に都内にオープンした旗艦店には試着室も完備し、約３００点を取り扱う。「『コンビニエンスウェア』があるからファミマに行くという明確な来店動機になっている」（広報）といい、２６年度の売上高は前年度比１．５倍の３００億円を目標に掲げる。

ローソンも４月から「無印良品」の衣料品の品数や売り場を拡大。９月２９日に雑貨ブランド「ＢＲＵＮＯ（ブルーノ）」とコラボした手袋などを発売した。

日本フランチャイズチェーン協会によると、コンビニ既存店の来店客数は１４カ月連続の前年同月割れだ。人口減少や物価高など厳しい経営環境が続く中、アパレル商品の「目的買い」需要を創出し、店舗当たりの売上高を伸ばせるかが注目される。

セブン―イレブン・ジャパンがアンドエスティと共同開発し販売するアパレル商品を着用するスタッフ＝９月８日、東京都千代田区（Ｃ）２０２６ ＳＡＮＲＩＯ ＣＯ．，ＬＴＤ．ＡＰＰＲＯＶＡＬ ＮＯ．Ｌ６６４０５５

セブン―イレブン・ジャパンがアパレル大手のアンドエスティと共同開発した服飾雑貨や衣料品＝９月８日、東京都千代田区（Ｃ）２０２６ ＳＡＮＲＩＯ ＣＯ．，ＬＴＤ．ＡＰＰＲＯＶＡＬ ＮＯ．Ｌ６６４０５５

オリジナル衣料品「コンビニエンスウェア」を取りそろえたファミリーマート初の旗艦店「ＦＡＭＩＭＡ ＰＡＲＫ ＡＺＡＢＵＤＡＩ」の衣料品売り場＝７月９日、東京都港区

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