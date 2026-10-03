コンビニ、アパレル商品に注力＝緊急需要から「おしゃれ」目的に
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大手コンビニが衣料や服飾雑貨のアパレル商品を強化している。出張や雨天など緊急時の「買い足し」需要が多かったが、デザインや素材を重視した商品を相次いで投入。「おしゃれ」を新たな来店動機につなげ、若年層の顧客獲得を狙う。
セブン―イレブン・ジャパンがタッグを組んだのはアパレル大手のアンドエスティ（東京）。若い女性に人気のある「ニコアンド」や「ローリーズファーム」のＴシャツやシュシュ、季節限定のマフラーなどセブン限定の２８商品を９月２５日に全国で発売した。
セブン―イレブンによると、昨年度の来店者のうち約４０％を５０歳以上が占め、２０代以下は約１７％にとどまった。商品本部の渡辺純子氏は「長期的に成長し続けるためには、若年層の客獲得は必要不可欠」と強調。衣料品の売上高を２０２５年度の２倍に伸ばす。
衣料品をいち早く強化したのがファミリーマートだ。２１年に有名デザイナーを起用した自社ブランドの「コンビニエンスウェア」の全国販売を開始。デザインや機能性にこだわった結果、靴下やハンカチなどが大ヒット。今年７月に都内にオープンした旗艦店には試着室も完備し、約３００点を取り扱う。「『コンビニエンスウェア』があるからファミマに行くという明確な来店動機になっている」（広報）といい、２６年度の売上高は前年度比１．５倍の３００億円を目標に掲げる。
ローソンも４月から「無印良品」の衣料品の品数や売り場を拡大。９月２９日に雑貨ブランド「ＢＲＵＮＯ（ブルーノ）」とコラボした手袋などを発売した。
日本フランチャイズチェーン協会によると、コンビニ既存店の来店客数は１４カ月連続の前年同月割れだ。人口減少や物価高など厳しい経営環境が続く中、アパレル商品の「目的買い」需要を創出し、店舗当たりの売上高を伸ばせるかが注目される。
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