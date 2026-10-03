富山市役所を家宅捜索＝人口水増し、統計法違反容疑―県警

Newsfrom Japan

富山市が２０２５年国勢調査で市の人口を水増しした疑惑で、富山県警は３日、統計法違反容疑で市役所を家宅捜索した。先月２９日、総務省が市職員を氏名不詳のまま刑事告発していた。

午前１０時ごろ、スーツ姿の捜査員約１０人が市役所に到着。段ボールを手に次々と中に入り、５階の担当課へ向かった。

総務省が先月２９日に公表した確定値によると、市の人口は３９万９１９７人。５月に公表した速報値では４０万２１３３人だった。同省によると、水増しした人数は少なくとも２０００人以上に上り、複数の職員が関与した疑いがある。

藤井裕久市長は２日の記者会見で、市の人口を４０万人に維持するのが動機ではないかと問われ、「全くないと断言できる」と回答。「幹部からの指示はなかった」とし、「しかるべき時にしかるべき責任を取る」と述べていた。

２６年度の地方交付税算定には速報値の人口が使われており、市の試算によると、本来より約６０００万円多く受領した可能性があるという。

藤井市長は「県警による捜索が行われたことを大変重く受け止めている。今後とも捜査に全面的に協力していく」とするコメントを出した。

富山市役所（資料）

富山市役所に家宅捜索に入る富山県警の捜査員＝３日午前、同市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]