陸自の長射程ミサイル、地元初公開＝住民「今後も説明を」―熊本
Newsfrom Japan社会
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防衛省九州防衛局は３日、陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）で、長射程ミサイル「２５式地対艦誘導弾」を地元住民に初めて公開した。参加者からは「すごい装備だ」「これからも説明を」などの声が聞かれた。
公開されたのは、今年３月に配備された長射程ミサイルの発射装置や弾薬運搬車など。当初は８月の公開を予定していたが、７月の熊本地震の影響で延期されていた。
熊本市東区の西口明彦さん（７２）は「大きかった。すごい装備だと思った」と印象を語った。妻と訪れた同市中央区の田口清士さん（７７）は「見なければ分からないこともある。これからも継続的に市民が見る機会や、リスクを含めた説明があるといい」と話した。
ミサイルは１０００キロ程度の飛翔（ひしょう）が可能で、熊本からは中国大陸沿岸部が射程圏内に入る。今月実施する自衛隊と米軍の共同統合演習「キーン・ソード」で展開する予定。
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