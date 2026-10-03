陸自の長射程ミサイル、地元初公開＝住民「今後も説明を」―熊本

社会

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

防衛省九州防衛局は３日、陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）で、長射程ミサイル「２５式地対艦誘導弾」を地元住民に初めて公開した。参加者からは「すごい装備だ」「これからも説明を」などの声が聞かれた。

公開されたのは、今年３月に配備された長射程ミサイルの発射装置や弾薬運搬車など。当初は８月の公開を予定していたが、７月の熊本地震の影響で延期されていた。

熊本市東区の西口明彦さん（７２）は「大きかった。すごい装備だと思った」と印象を語った。妻と訪れた同市中央区の田口清士さん（７７）は「見なければ分からないこともある。これからも継続的に市民が見る機会や、リスクを含めた説明があるといい」と話した。

ミサイルは１０００キロ程度の飛翔（ひしょう）が可能で、熊本からは中国大陸沿岸部が射程圏内に入る。今月実施する自衛隊と米軍の共同統合演習「キーン・ソード」で展開する予定。

防衛省九州防衛局が住民らに公開した長射程ミサイル「２５式地対艦誘導弾」の発射装置（奥）＝３日午前、熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地防衛省九州防衛局が住民らに公開した長射程ミサイル「２５式地対艦誘導弾」の発射装置（奥）＝３日午前、熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]

時事通信ニュース