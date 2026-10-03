ＪＯＣ橋本会長「自国開催の価値向上」＝愛知・名古屋アジア大会を総括

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日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長が３日、名古屋市内で記者会見し、４日に閉幕する愛知・名古屋アジア大会について「改めて自国開催の価値が高まった。さまざまな課題があり、厳しい声があるのも事実。状況を全て受け入れた中で、非常に大きな価値のある大会だった」と総括した。

今大会は選手の輸送など運営面でのトラブルが続いた。一部の競技会場では空席が目立ち、「非常に残念」と指摘。「重要なのは検証すること。課題を次に生かせるかが大会の成否になる」と強調した。五輪を含む将来的な国際大会招致に向けて「課題解決能力を高めない限り、企業や自治体から賛同は得られない。これからが私たちの始まり」と述べた。

日本勢は同一大会で史上最多のメダルを獲得。橋本会長は若手の躍進を評価し、「２０２８年ロサンゼルス五輪で最高のパフォーマンスを発揮できるように準備を進めていく」と先を見据えた。

アジア大会を総括する記者会見で登壇する日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長＝３日、名古屋市港区

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