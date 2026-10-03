ＪＯＣ橋本会長「自国開催の価値向上」＝愛知・名古屋アジア大会を総括
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日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長が３日、名古屋市内で記者会見し、４日に閉幕する愛知・名古屋アジア大会について「改めて自国開催の価値が高まった。さまざまな課題があり、厳しい声があるのも事実。状況を全て受け入れた中で、非常に大きな価値のある大会だった」と総括した。
今大会は選手の輸送など運営面でのトラブルが続いた。一部の競技会場では空席が目立ち、「非常に残念」と指摘。「重要なのは検証すること。課題を次に生かせるかが大会の成否になる」と強調した。五輪を含む将来的な国際大会招致に向けて「課題解決能力を高めない限り、企業や自治体から賛同は得られない。これからが私たちの始まり」と述べた。
日本勢は同一大会で史上最多のメダルを獲得。橋本会長は若手の躍進を評価し、「２０２８年ロサンゼルス五輪で最高のパフォーマンスを発揮できるように準備を進めていく」と先を見据えた。
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