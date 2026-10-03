日本勢、金メダルも史上最多＝ソフトボールは７連覇―愛知・名古屋アジア大会

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愛知・名古屋アジア大会第１５日は３日、各競技で日本勢が活躍し、同一大会の金メダル数がこれまで最多だった１９６６年バンコク大会の７８個を上回る８３個となった。ソフトボールの日本は決勝で中国に７―０で五回コールド勝ちし、７連覇。柔道混合団体の日本は決勝でカザフスタンを４―０で圧倒し、３連覇を果たした。

レスリングは女子５３キロ級の清岡もえ（ＡＬＳＯＫ）が優勝。同５７キロ級の藤波朱理（レスター）は準決勝で敗れ、公式戦の連勝が１５５でストップ。その後は３位決定戦を制した。ブレイキン男子は半井重幸（ダンサー名ＳＨＩＧＥＫＩＸ）＝第一生命保険＝が連覇。

サッカー男子決勝はＵ２１（２１歳以下）代表の日本が韓国に０―１で敗れ、４大会ぶりの優勝はならず。バレーボール男子決勝も日本がイランに１―３で屈し、４大会ぶりの金メダルを逃した。

アーチェリー男子リカーブ個人は中西絢哉（シーアール物流）が２位に入り、２０２８年ロサンゼルス五輪の出場枠を獲得。水球男子は日本が２連覇した。セパタクロー男子クワッド決勝は日本がインドネシアを２―１で破り、初めて頂点に立った。

日本勢は２日にメダル総数で同一大会の最多記録を更新。４日の最終日は馬術が行われ、午後６時からの閉会式で１６日間の熱戦が幕を閉じる。

ソフトボール女子で金メダルを獲得した日本の選手たち＝３日、愛知・安城市総合運動公園ソフトボール場

アーチェリー男子リカーブ個人決勝、的を狙う中西絢哉＝３日、愛知・岡崎中央総合公園多目的広場

柔道混合団体で金メダルを獲得した日本（下段中央）＝３日、愛知・ＩＧアリーナ

レスリング女子５３キロ級で金メダルを獲得した清岡もえ（右から２人目）＝３日、名古屋市稲永スポーツセンター

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