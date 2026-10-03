日本人男性２人をタイで保護＝ミャンマーで特殊詐欺か

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【バンコク時事】タイ警察は２日、ミャンマーと国境を接する西部カンチャナブリ県で、２０代の日本人男性２人を９月３０日に保護したと発表した。２人はミャンマーの特殊詐欺拠点で詐欺に加担させられていたとみられ、拠点には他にも複数の日本人がいる可能性がある。

タイ警察によると、２人はＳＮＳ上で高収入をうたう求人広告に引かれてタイに渡航し、仲介業者からミャンマーの特殊詐欺グループに引き渡された。詐欺拠点では、日本の高齢者らに警察官などを装って電話をかける「かけ子」を強要され、約２０日間滞在していたとみられる。従わなければ、日本にいる家族に危害を加えると脅されたという。

２人がどのようにミャンマーからタイに逃れたかは明らかにされていないが、電話で家族らに助けを求め、日本大使館とタイ警察の連携で保護された。タイ警察は２人を「人身取引の被害者」とみて、詳しい経緯などを調べている。

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