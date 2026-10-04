ホテル女性遺体、米海兵隊の男逮捕＝強盗殺人容疑「知りません」―沖縄県警

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那覇市内のホテル客室で女性の遺体が見つかった事件で、沖縄県警は４日、米軍普天間基地（宜野湾市）所属の海兵隊上等兵デビン・ジェイコブ・バラード容疑者（２０）を強盗殺人容疑で逮捕した。「私は知りません」と容疑を否認しているという。県警は２人の関係など詳しい経緯を調べる。

逮捕容疑は３日午前２時１０分～同４時１５分ごろ、那覇市若狭のホテル客室で、職業不詳の女性（３９）＝同市国場＝を何らかの方法により殺害し、リュックサックや財布などを奪った疑い。司法解剖の結果、死因は首を絞められたことによる窒息と判明した。

捜査１課によると、女性は午前２時１０分ごろ、男と２人でホテルに入った。チェックアウト時刻を過ぎても退室しなかったため、従業員が午前４時１５分ごろ室内を確認したところ遺体を見つけた。リュックなどはホテル近くで発見された。

周辺の防犯カメラには、両腕のタトゥーやスキンヘッドなどの特徴がある男が女性のリュックを持ってホテルから立ち去る様子が映っていた。３日午後１１時半ごろ、捜査員が沖縄市内の歓楽街の路上で、特徴がよく似たバラード容疑者を発見。沖縄署に任意同行を求め、４日未明に緊急逮捕した。

沖縄県警本部＝那覇市

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