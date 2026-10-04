横浜市長選、７人の争い＝パワハラ認定前職の信任争点

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前市長の辞職に伴う横浜市長選が４日告示され、無所属で前職の山中竹春氏（５４）と新人６人の計７人による争いが確定した。幹部職員らへのパワハラが認定された山中氏が再び信任されるかどうかが最大の争点。投開票は１８日。

立候補したのは届け出順に、無所属で市民団体代表の藤川祥子氏（５１）、山中氏、無所属で前衆院議員の中谷一馬氏（４３）、無所属で弁護士の原沢敦美氏（５９）、無所属で会社経営の福山敦士氏（３７）＝参政推薦、無所属で建築家の山本理顕氏（８１）、共産党公認で同党神奈川県副委員長の浅賀由香氏（４６）。中谷氏は立憲民主党県連が支援し、原沢氏は自民党、日本維新の会、国民民主党の各県組織が推薦、公明党市議団が支持する。

山中氏は第一声で、パワハラ問題を謝罪し、「しっかり反省して、再び市長として市民の政策を続けていく」と強調。中谷氏は「希望にあふれる未来を残す市政を切り開く」と訴えた。原沢氏は「市職員の笑顔を取り戻し、市民の笑顔につなげる。子どもたちが横浜に住んで良かったと思えるまちづくりを行う」と演説。福山氏は「市民のための政治を取り戻す」と語った。

横浜市と横浜港（資料、ＡＦＰ時事）

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