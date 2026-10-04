愛知・名古屋アジア大会が閉幕＝日本勢は過去最多メダル

スポーツ

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第２０回愛知・名古屋アジア競技大会は４日夜、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで閉会式が行われ、閉幕した。４５カ国・地域などから１万５０００人を超える選手団が参加し、１６日間、愛知県を中心に４３競技で熱戦を繰り広げた。

夏季では１９５８年東京、９４年広島大会に続いて３２年ぶり３度目の日本開催。史上最大規模で臨んだ日本選手団はメダルを量産し、金８３個、総数２６９個を獲得した。ともに同一大会の過去最多を更新し、国・地域別では中国に次ぐ２位。日本勢の躍進が大会を彩った一方で、国歌の取り違えや輸送ミスなど運営面の問題もあった。

閉会式は、競泳男子２００メートル平泳ぎで世界新記録を樹立した１７歳の大橋信（枚方ＳＳ）が日本選手団の旗手を務めた。大会名誉総裁の秋篠宮さまと同妃紀子さまが出席された。

障害者スポーツの国際総合大会、愛知・名古屋アジアパラ大会は１８～２４日に開催される。次回アジア大会はドーハで２０３０年に行われる予定。

閉会式で披露されたアトラクション＝４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム閉会式で披露されたアトラクション＝４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

旗手として閉会式で入場行進する競泳の大橋信（左端）＝４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム旗手として閉会式で入場行進する競泳の大橋信（左端）＝４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

閉会式で入場する各国の旗手たち＝４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム閉会式で入場する各国の旗手たち＝４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

閉会式に出席される秋篠宮ご夫妻＝４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム閉会式に出席される秋篠宮ご夫妻＝４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

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