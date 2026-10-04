愛知・名古屋アジア大会が閉幕＝日本勢は過去最多メダル

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第２０回愛知・名古屋アジア競技大会は４日夜、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで閉会式が行われ、閉幕した。４５カ国・地域などから１万５０００人を超える選手団が参加し、１６日間、愛知県を中心に４３競技で熱戦を繰り広げた。

夏季では１９５８年東京、９４年広島大会に続いて３２年ぶり３度目の日本開催。史上最大規模で臨んだ日本選手団はメダルを量産し、金８３個、総数２６９個を獲得した。ともに同一大会の過去最多を更新し、国・地域別では中国に次ぐ２位。日本勢の躍進が大会を彩った一方で、国歌の取り違えや輸送ミスなど運営面の問題もあった。

閉会式は、競泳男子２００メートル平泳ぎで世界新記録を樹立した１７歳の大橋信（枚方ＳＳ）が日本選手団の旗手を務めた。大会名誉総裁の秋篠宮さまと同妃紀子さまが出席された。

障害者スポーツの国際総合大会、愛知・名古屋アジアパラ大会は１８～２４日に開催される。次回アジア大会はドーハで２０３０年に行われる予定。

閉会式で披露されたアトラクション＝４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

旗手として閉会式で入場行進する競泳の大橋信（左端）＝４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

閉会式で入場する各国の旗手たち＝４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

閉会式に出席される秋篠宮ご夫妻＝４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム

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