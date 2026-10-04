簗農水相、自民不支持でも「しっかり対応」＝能登復興、現場ニーズ重視と強調

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簗和生農林水産相は４日、２０２４年の能登半島地震とその後の豪雨で被災した石川県を訪れ、農地や漁港などの復旧・復興状況を視察した。視察後には記者団の取材に応じ、被災自治体の首長が自民党を支援しない場合でも、予算配分などに「しっかりと対応していきたい」と強調した。

簗氏を巡っては、地元・栃木県の会合で、先の衆院選で自民党を支援しなかった自治体の道路予算を「大幅にカットした」との趣旨の発言をしていたことを、文春オンラインや週刊新潮が報じた。２日夕の記者会見で発言自体は大筋で認める一方、予算カットを国土交通省に働き掛けた事実はないと説明していた。

４日の視察後は、被災地の復興に向けて「現場のニーズに合った形で事業を組み立てていく」と強調。石川県珠洲市で営農の全面再開の課題となっている取水設備の復旧に関し、「国交省や県と連携して対応していきたい」と語った。

２０２４年に能登半島を襲った地震・豪雨の被災地を訪問し、記者団の取材に応じる簗和生農林水産相＝４日午後、石川県穴水町

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