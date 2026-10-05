消費税・定数削減論戦へ＝臨時国会が召集

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第２２２臨時国会が５日、召集された。９月の内閣改造後初の論戦が行われ、高市早苗首相は食料品の消費税減税関連法案の成立を目指す。与党が掲げる衆院議員定数削減の成否も焦点となる。会期は１２月１２日までの６９日間。

５日は午後１時から天皇陛下をお迎えして開会式を開催。衆参両院本会議で首相の所信表明演説が行われた。演説に対する各党代表質問は７～９日に実施。首相と全閣僚が出席する衆院予算委員会は１３日から始まる見通しだ。

首相は自民党役員会で「消費税法案をはじめ国民に身近な法整備で結果を出したい」と強調した。

国民民主党の玉木雄一郎代表は党会合で「しっかり対案をぶつけながら、国会論戦をリードしていこう」と呼び掛けた。民主改革の会の小川淳也代表は、公明党との衆院会派「中道」の代議士会で「統一会派を組んだ意味と意義を国民にかみしめてもらえる国会にしよう」と語った。

首相官邸に入る高市早苗首相＝５日午前、東京・永田町

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