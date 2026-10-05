首にひも状の絞め跡か＝米海兵隊の男、容疑依然否認―ホテル女性強殺・沖縄県警

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那覇市内のホテル客室で女性（３９）の遺体が見つかり、米軍普天間基地（沖縄県宜野湾市）所属の海兵隊員が強盗殺人容疑で逮捕された事件で、女性の首にはひものようなもので絞めたとみられる跡があることが５日、捜査関係者への取材で分かった。県警は２人の関係性など事件の経緯を調べている。

県警は同日、強盗殺人容疑で逮捕した海兵隊上等兵デビン・ジェイコブ・バラード容疑者（２０）を送検。調べに対し、容疑を依然否認しているという。

県警によると、女性は３日午前２時１０分ごろ、男と２人でホテルに入室。チェックアウト時刻後も退室しなかったため、従業員が午前４時１５分ごろ室内を確認すると遺体があった。

司法解剖の結果、女性の死因は首を絞められたことによる窒息と判明。捜査関係者によると、ひも状のもので絞められた跡があり、県警はバラード容疑者との関連を調べる。

強盗殺人容疑で逮捕され、送検される米軍普天間基地所属の海兵隊上等兵デビン・ジェイコブ・バラード容疑者＝５日午後、那覇市

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