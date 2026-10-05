高市首相、Ｇ７テレビ会議欠席を釈明＝「欧州の備蓄放出」が目的

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高市早苗首相は５日、日本時間２日夜に行われた先進７カ国（Ｇ７）首脳のテレビ会議を欠席したことを自身のＸ（旧ツイッター）で釈明した。「議長国フランスが当日急きょ設定したもので、代理出席が認められていた」と説明した。

テレビ会議は２日午後９時半から約３０分行われ、各国首脳は石油備蓄の協調放出を決定。日本は遠藤和也外務審議官が代理出席し、首相の発言要領を代読した。

首相は投稿で、中東情勢の緊迫化で燃料価格高騰が続く中、「欧州の備蓄放出が遅れていること」が会議の主眼だったと強調。日本が出席する意義は低かったとの認識をにじませた。「日本はかねてより備蓄放出を実施してきた」と説明。バーナム英首相ら、他の首脳も欠席したと指摘した。

首相は２日午後６時３０分から１時間余り首相公邸で自民党幹部らと会食した。出席者によるとアルコールが供され、首相も飲酒したという。

臨時閣議に臨む高市早苗首相＝５日、首相官邸

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