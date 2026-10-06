デヴィ被告に罰金２０万円＝マネジャーら２人に暴行―東京地裁

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マネジャーや秘書だった女性２人に対する暴行罪に問われたタレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ被告（８６）の判決が６日、東京地裁であった。石田寿一裁判官は「危険で粗暴な犯行だ」と述べ、求刑通り罰金２０万円を言い渡した。

石田裁判官は「犬の食肉使用を巡る見解の相違に端を発し、立腹した経緯は短絡的だ。飼い犬の死の直後で心情が不安定だったとしても正当化できない」と指摘。「シャンパングラスは投げていない」などとするデヴィ被告の主張には、現場の状況などから「信用できない」と退けた。

これまでの公判でデヴィ被告は起訴内容の一部を否認した上で、自身について「瞬間湯沸かし器のようなところがあるので気を付ける」と述べていた。

判決によると、デヴィ被告は昨年２月、東京都渋谷区の飲食店で当時秘書の女性にグラスやおしぼりを投げ付け、同１０月、同区の動物病院で当時マネジャーの女性に殴る蹴るの暴行を加えた。

デヴィ・スカルノ被告

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