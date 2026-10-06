冠水備えで遠隔遮断機設置へ＝リスク高い全国のアンダーパス―国交省

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国土交通省は６日、全国の道路や鉄道の下をくぐる「アンダーパス」について、冠水リスクの特に高い箇所に遠隔遮断機を設置し、一定以上の大雨の際に事前通行規制を行う方針を盛り込んだ指針を公表した。８月の千葉豪雨などでアンダーパスの冠水による死者が相次いだことから、対策を強化する。

国交省によると、アンダーパスは２０２５年３月末時点で全国に３８４１カ所。自治体など道路管理者向けにまとめた指針では、予防的な事前通行規制、車両進入防止対策、排水機能の確保などを組み合わせた「多重防御」の推進を掲げた。

その上で、全国のアンダーパスの冠水リスクを４段階に分け、それぞれの道路管理者がどの区分に該当するか判断すると明記。過去に人的・物的被害が出るなど「特に高い冠水リスク箇所」では、遠隔遮断機の設置を求める。警戒レベル４相当の防災気象情報が発表された時や、予測を含め１時間雨量が一定量に達した場合は、事前通行規制を実施する方針。「一定の冠水リスク箇所」などでは冠水時に速やかな通行規制を行う。

また、排水設備などに異常が起きた場合に、通行規制や進入防止対策を行う方向性も示した。

井林辰憲国交相は閣議後記者会見で、「関係機関と連携しながらアンダーパスの冠水事故の防止に向け、実効性のある対策を速やかに講じる。予算については事業の進捗（しんちょく）状況に応じ総合的に支援したい」と述べた。

千葉豪雨で冠水したアンダーパスと水没した車＝８月１４日、千葉県鎌ケ谷市

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