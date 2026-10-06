高市首相、日朝会談へ仲介要請＝トランプ氏に、米朝会談にらみ

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高市早苗首相が９月のトランプ米大統領との会談で、米朝首脳会談が実現した場合はトランプ氏から北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記に日朝首脳会談にも応じるよう仲介を依頼したことが分かった。首相が６日、首相官邸で拉致被害者家族らと面会し、日米首脳会談の内容を紹介。この後、加藤勝信元拉致問題担当相が記者団に明らかにした。

加藤氏によると、首相はトランプ氏に「米朝首脳会談がもしあれば、その時には『高市と会え』と言ってほしい」と伝えたという。トランプ氏の反応は明らかになっていない。

拉致問題などを巡る日朝間の交渉はこう着状態が続いており、首相の要請は事態打開を図る狙いがあるとみられる。首相は５日の所信表明演説でも、拉致問題について「一刻も早い解決に向け、首脳会談も含め、あらゆる選択肢を排除せず取り組む」と語った。

閣議に臨む高市早苗首相＝６日、首相官邸

北朝鮮による拉致被害者家族連絡会（家族会）と支援団体「救う会」、超党派の拉致議連の３団体による米国訪問の結果報告書を受け取る高市早苗首相（右から４人目）＝６日、首相官邸

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