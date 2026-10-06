スズキ軽ＥＶ、国内最安２１２万円＝来月１６日発売、ＢＹＤ下回る

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スズキは６日、同社初となる軽規格の乗用電気自動車（ＥＶ）「ｅ ＳＫＹ」を、１１月１６日に発売すると発表した。価格は２１２万円からと、軽ＥＶとしては国内最安。中国自動車大手比亜迪（ＢＹＤ）の軽ＥＶ「ＲＡＣＣＯ（ラッコ）」の２１４万円を下回り、将来的に補助金が終了しても競争力のある価格となった。国の補助金５６万８０００円を活用すると１５５万２０００円から購入できる。

長年にわたり軽自動車を手掛けてきた技術的な知見を生かし、小回りや使い勝手の良さを追求した。軽量化やエネルギーの効率化を徹底し、航続距離は３１０キロメートルと軽ＥＶでは国内最長クラス。ガソリン車からの乗り換えを狙い、月間１０００台の販売を目指す。

東京都内で６日に開いた発表会で、鈴木俊宏社長は「日常生活に寄り添うちょうどいい軽ＥＶとしての魅力を詰め込んだ。スズキの総力を挙げて作り上げた自信作だ」と力を込めた。

スズキが発表した軽ＥＶ「ｅ ＳＫＹ」と鈴木俊宏社長＝６日、東京都新宿区

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