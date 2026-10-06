企業標的、不正アクセス相次ぐ＝ＧＭＯ、会員ポイントに被害―ＡＩ普及が影

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企業を狙った不正アクセスにより、個人情報が流出する事態が相次いでいる。６日に明らかになったＧＭＯインターネットグループ子会社のケースは、会員の保有ポイントが勝手に交換される二次被害も確認された。被害企業は補償などの対応や再発防止に追われるが、急増した背景として人工知能（ＡＩ）の普及が影を落としているとも指摘され、苦悩は尽きない。

ＧＭＯリサーチ＆ＡＩはアンケートサイト「ｉｎｆｏＱ（インフォキュー）」が不正アクセスを受け、登録会員９４万８４９８人分の氏名や電話番号などが流出したと発表した。一部の会員は計２８６万円分のポイントがインターネット通販アマゾンのギフトコードと交換されていたことが判明。会社側は全額補償する。

ディスカウント店を展開するミスターマックス・ホールディングスも６日、被害を公表。店舗運営会社のアプリとオンラインストアの会員の電話番号、メールアドレスなど最大１７３万５１５４人分が流出した。このほかに大和証券は約１１万人分、シチズン時計は約１０万人分の顧客情報が漏えいした可能性があると発表するなど、サイバー被害は後を絶たない。

コンピューターのキーボード＝資料

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