立花氏襲撃、男に懲役１２年求刑＝Ｎ党党首切り付け、判決は９日―東京地裁

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政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志党首（５９）が２０２５年３月、街頭演説に訪れた東京・霞が関で切り付けられた事件で、殺人未遂などの罪に問われた宮西詩音被告（３２）の裁判員裁判の公判が７日、東京地裁（江口和伸裁判長）であった。検察側は懲役１２年を求刑し、弁護側は懲役５年が相当と訴え結審した。判決は９日。

検察側は論告で、兵庫県の斎藤元彦知事の告発文書問題に絡み、元県議が自殺したのは立花氏の言動が原因だと思い込み、犯行に及んだと指摘。「自己満足のためだけで短絡的だ」と非難した。

被害者参加した立花氏は「再犯の可能性が高く、厳罰を求める」と意見陳述。「一人の政治家として、犯行を生み出してしまったことに反省の気持ちもある」と述べた。

弁護側は最終弁論で「同じ罪は犯さない。社会の中で更生を支援していくべきだ」と訴えた。

「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志氏が暴漢に襲われた現場周辺＝２０２５年３月、東京・霞が関

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