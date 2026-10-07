高市首相、消費減税が「最善」＝簗農水相発言で釈明―衆院代表質問スタート

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高市早苗首相の所信表明演説に対する各党代表質問が７日、衆院本会議で始まった。首相は、食料品の消費税減税と就業者負担軽減支援金の導入について、物価高対策として「最善の方法だ」と強調。簗和生農林水産相が衆院選で対立候補を支援した首長がいる地元２市町の道路予算を「カットした」と発言したことを受け、「改めて適切な予算配分を徹底させる」と釈明した。

衆院会派「中道」に所属する公明党の岡本三成代表に答えた。岡本氏が一律給付を含めた家計支援策の検討を求めたのに対し、首相は「給付には時間がかかる」と反論。消費減税と支援金の組み合わせが「十分性と迅速性の観点から最善の方法だ」と述べた。具体的な財源には言及しなかった。

首相は農水相発言について問われ、「予算の配分に当たって政治的な支持、不支持を持ち込まないのは当然だ」と語った。２市町の予算減額は「総合的に勘案」した結果との認識も示した。

衆院議員定数の削減法案に関し、首相は「今国会での実現に向けて議論を期待する」と表明した。自民党の井上信治幹事長代理、日本維新の会の金村龍那総務会長が法案成立への決意を聞いたのに対して答えた。

衆院本会議で答弁する高市早苗首相＝７日午後、国会内

衆院本会議で代表質問に臨む自民党の井上信治幹事長代理＝７日午後、国会内

衆院本会議で代表質問に臨む日本維新の会の金村龍那総務会長＝７日午後、国会内

衆院本会議で代表質問に臨む衆院統一会派「中道」に所属する公明党の岡本三成代表＝７日午後、国会内

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