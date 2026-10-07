米ＡＩ企業への書籍販売認める＝日販、出版業界団体に回答

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出版取次大手の日販が、米人工知能（ＡＩ）企業アンソロピックに日本の書籍を大量販売していた疑いを巡り、日販グループホールディングス（ＧＨＤ）が業界団体「日本書籍出版協会」（書協）の照会に対し、販売の事実を認めていたことが７日、関係者への取材で分かった。

関係者によると、日販ＧＨＤは５日に書面で回答。海外関連の出版・流通事業などを手掛けるグループ会社の日販アイ・ピー・エス（ＩＰＳ）が、２０２４年１１月にアンソロピックと取引契約を締結し、同１２月から２５年１２月まで書籍を販売していたと認めた。

日販ＩＰＳは契約前、アンソロピックに利用目的を確認していたが、ＡＩ学習を目的とした書籍購入との認識には至らなかったと主張。全体の冊数や価格については回答を控え、各出版社の個別の問い合わせに応じるとしているという。

スマートフォンに表示された米アンソロピックのロゴ（ＡＦＰ時事）

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