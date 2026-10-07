そあい憲三・名誉教授らにノーベル賞＝不斉自己触媒反応の発見―化学賞、２年連続

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スウェーデン王立科学アカデミーは７日、２０２６年のノーベル化学賞を、生命を構成するアミノ酸などの分子の成り立ちの解明につながる成果を挙げた東京理科大の※合憲三（※石ヘンに夾）＝そあい・けんそう＝名誉教授（７６）ら２人に授与すると発表した。

共同受賞するのは、フランスのパリ・サクレー大（旧パリ南大）のアンリ・カガン名誉教授（９５）。授賞理由は「不斉有機合成における非線形効果と自己触媒反応の発見について」。

アミノ酸や糖など生命を構成する分子には、右手と左手のように鏡写しの関係にある二つの「鏡像異性体」が存在する。普通の化学反応では、両者が均等に生成されるが、地球上の生命分子は一方のみで構成されており、なぜこのような差が生じるかが謎だった。また、医薬品などでは一方が薬に、一方が毒となることもあり、有用な化合物だけを作る方法が研究されていた。

カガン氏は１９８６年、一方の異性体を多く生成する手法を発見。※合氏は９５年、どちらか一方の異性体だけがごくわずかに多い状態から反応をスタートさせると、生成物自身が触媒として働き、自分と同じ異性体を指数関数的に増やしていく「不斉自己触媒反応」（※合反応）を発見した。

※合氏らの発見は、新たな医薬品合成法の開発につながるほか、地球上の生命の起源をひもとく手掛かりになると期待されている。

日本人のノーベル賞は昨年、大阪大の坂口志文特任教授（７５）が生理学・医学賞を、京都大の北川進特別教授（７５）が化学賞を受賞しており、個人では米国籍取得者を含め３１人目。化学賞は２年連続１０人目。授賞式は１２月１０日、ストックホルムで開かれる。賞金１２００万スウェーデンクローナ（約１億９０００万円）が２等分で贈られる。

◇そあい憲三氏の略歴

※合憲三氏（そあい・けんそう） １９５０年広島県生まれ（広島県府中町出身）。７９年東京大大学院博士課程修了。米ノースカロライナ大チャペルヒル校博士研究員などを経て、８６年東京理科大助教授、９１年同教授、２０１７年から名誉教授。

１２年紫綬褒章、２５年日本学士院賞。

◇アンリ・カガン氏の略歴

アンリ・カガン氏 １９３０年フランス生まれ。６０年仏高等研究機関コレージュ・ド・フランスで博士号取得。現在はパリ・サクレー大（旧パリ南大）名誉教授。

２００１年にノーベル化学賞を受賞した野依良治・名古屋大特別教授とともに同年にウルフ賞。

※（※石ヘンに夾）合憲三・東京理科大名誉教授（日本学士院提供）

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