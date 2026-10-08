公取委、地方営業所も強制調査＝大手４社の担当者聴取―ビールカルテル

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ビール大手４社によるビールなどの価格カルテル疑惑で、公正取引委員会が各社の地方営業所や社員宅を強制調査していたことが８日、関係者への取材で分かった。各社の担当者への事情聴取も始めており、資料の解析を急ぐとともに、実態解明を本格化させる。

公取委は同日までに、業界団体「ビール酒造組合」も捜索。組合に絡む「裏会合」がカルテルの舞台になったとみて調べている。

組合は１９５３年、国家の財源となる酒税確保への協力や、業界の健全な発展を図る目的で設立された。現在は大手４社とオリオンビール（沖縄県豊見城市）の計５社で構成され、国への酒税減税要望や２０歳未満の飲酒防止、適正飲酒の啓発などに取り組んでいる。

組合には、景品表示法に基づき、業界内の公正な競争を確保するための組織が設置されている。その中に４社の本社営業課長や業務課長が毎月、第１木曜日に集まって開く「一木会」と呼ばれる会合がある。

関係者によると、一木会のメンバーは定期的に顔を合わせ、非公式の「裏会合」も開催していた。ビールや発泡酒、第三のビールの出荷価格について、缶や瓶など容器ごとに、値上げの幅や時期に関する情報を交換。本社に持ち帰って協議していた疑いがあるという。

組合は捜索後、「業界としても事態を重く受け止めている。引き続き会員各社に対し法令順守の徹底を求めていく」とのコメントを出した。

公取委は７日、アサヒビールとキリンビール、サントリー、サッポロビールの４社を強制調査した。岩成博夫事務総長は同日の定例記者会見で、「調査の中で事実関係をしっかり証明する」と実態解明に強い意欲を示した。

ビール大手でつくる「ビール酒造組合」のサイト

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