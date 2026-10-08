シャンゼリゼ通りと「姉妹提携」＝大阪・御堂筋―パリ

Newsfrom Japan

【パリ時事】フランス・パリで７日、観光名所のシャンゼリゼ通りと、大阪市の目抜き通り、御堂筋の「姉妹ストリート提携」に関する調印式があり、横山英幸市長らが出席、署名した。「人中心の通りの実現に向けた道路空間の再編や魅力の創出」（覚書）で協力していく。

横山氏はあいさつで、御堂筋が来年で完成９０周年を迎えると説明。「１００周年に向け、人々が憩う豊かな空間をシャンゼリゼ通りの皆さんに学びながらつくっていきたい」と述べた。

２０２５年大阪・関西万博について「開催前は批判にさらされたが、フランス館を中心に会場を盛り上げていただき、素晴らしい成功を収めることができた」と感謝した。

覚書を交わした振興団体「シャンゼリゼ委員会」のマルクアントワーヌ・ジャメ氏は、御堂筋もシャンゼリゼも「より人間味のある」通りを目指す姿勢が共通していると指摘。イベント開催などを通じた交流に期待を示した。

大阪の御堂筋とパリのシャンゼリゼ通りの「姉妹提携」に署名する大阪市の横山英幸市長（右）とシャンゼリゼ委員会のマルクアントワーヌ・ジャメ氏＝７日、パリ

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]