米大統領、習氏に日中首脳会談促す＝日本はＡＰＥＣで打診か―香港紙

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【北京、香港時事】香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストは８日、ワシントンで９月に行われた米中首脳会談で、トランプ米大統領が習近平国家主席に対し、高市早苗首相と会談するよう要請したと伝えた。習氏は取り合わなかったという。事情に詳しい関係者の話として報じた。

同紙によると、日本政府は１１月に中国広東省深センで開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせた首脳会談を中国側に要請。中国側は習氏の代わりに共産党序列２位の李強首相との会談を提案したが、日本側は難色を示したという。

トランプ氏は米中首脳会談で、中国によるレアアース（希土類）の対日輸出規制が米国の産業に影響を及ぼしているとの懸念も伝達。米中の「貿易休戦」に間接的に違反していると強調した。

これに対し、習氏は「日本の軍国主義のリスクが高まっている」と主張。日中関係と米中関係は切り離すべきだと指摘した。

高市氏は米中首脳会談に先立ち、トランプ氏と会談し日本の立場を説明した。トランプ氏の習氏に対する呼び掛けは、これを受けたものとみられる。

トランプ米大統領（右）と中国の習近平国家主席＝９月２４日、ワシントン（ＥＰＡ時事）

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