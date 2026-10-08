簗農水相の更迭否定＝高市首相「不適切な発言」―代表質問

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高市早苗首相の所信表明演説に対する各党代表質問が８日午前、参院本会議でも始まった。２月の衆院選で自身を支援しなかった首長の自治体の道路予算を「大幅にカットした」と発言した簗和生農林水産相について、首相は更迭を否定。発言自体に関しては「不適切だと考えたので厳しく注意した」と説明した。

立憲民主党の田名部匡代幹事長が首相の「任命責任」をただしたのに対して答えた。首相は「襟を正して職責を全うしてほしい」と強調。簗氏も答弁に立ち、「職務遂行に全力を尽くす」と述べた。

田名部氏は、首相が目指す食料品の消費税減税と就業者負担軽減支援金の導入に関し、財源を明示するよう求めた。首相は「特例公債（赤字国債）に頼らず、歳出・歳入両面の見直しにより確保する」と語った。「社会保障財源に穴があくことにはならない」とも明言した。

参院本会議で答弁する高市早苗首相＝８日午前、国会内

参院本会議に臨む簗和生農林水産相＝８日午前、国会内

参院本会議で代表質問に臨む立憲民主党の田名部匡代幹事長＝８日午前、国会内

参院本会議で代表質問に臨む自民党の青木一彦参院幹事長＝８日午前、国会内

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