ファストリ、売上高３．９兆円＝海外好調で過去最高―２６年８月期

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カジュアル衣料チェーン「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングが８日発表した２０２６年８月期連結決算（国際会計基準）は、売上高に当たる売上収益が前期比１６．６％増の３兆９６３３億円と、過去最高を更新した。欧米を中心に海外で主力のユニクロ事業が大幅な増収増益となった。

本業のもうけを示す営業利益は３１．７％増の７４３１億２８００万円、純利益は２５．３％増の５４２５億１６００万円と、いずれも過去最高だった。同業で世界２位の「Ｈ＆Ｍ」（スウェーデン）は２５年１１月期決算の売上高が２２８２億スウェーデンクローナ（約３兆６０００億円）で、売り上げ規模で同社と並んだ。

柳井正会長兼社長は同日の記者会見で、「売上高１０兆円も視野に入るところまできた」と強調した。同氏は２３年に今後１０年程度で売上高を１０兆円に引き上げる考えを示していた。その上で「次の成長を担うのは東南アジア、インド、オーストラリアの市場だ」と述べた。

また低価格帯ブランドのＧＵ（ジーユー）事業に関しても「ユニクロと同等かそれを上回るポテンシャルがある」と述べ、主要グローバルブランドへの成長を目指す考えを示した。

カジュアル衣料チェーン「ユニクロ」のロゴマーク

決算説明会で記者の質問に答えるファーストリテイリングの柳井正会長兼社長＝８日午後、東京都港区

決算説明会で発言するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長＝８日、東京都港区

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