「キリン」中心メンバー逮捕＝ドイツ当局、日本が拘束―ハッカー集団、国際連携で成果

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日本で拘束され、ドイツに身柄が引き渡された国際ハッカー集団「Ｑｉｌｉｎ（キリン）」メンバーの男について、警察庁は８日、ドイツの捜査当局に逮捕されたと発表した。男はロシア国籍の２８歳で、グループを管理する中心メンバーの１人。ドイツ側の情報をもとに、日本側が居場所を特定、確保していた。

キリンは２０２２年１０月ごろから世界各国で身代金要求型のコンピューターウイルス「ランサムウエア」による攻撃を繰り返し、被害は約４０００社に上る。暗号化したデータの復旧と引き換えに身代金を要求、さらに「支払わないならデータを公開する」と脅迫する二重恐喝が手口とされる。

アサヒグループホールディングスへのサイバー攻撃でも犯行声明を公表。同庁によると、２３年４月以降、国内５３の企業や病院、学校などで被害が確認されている。

同庁などによると、男はドイツ企業に攻撃を仕掛け、暗号資産を脅し取ったとして、ドイツ当局が恐喝容疑で逮捕状を取っていた。警察庁サイバー特捜部は、男が観光で５月に来日するという予定をつかみ、警視庁、大阪・京都両府警との合同捜査で滞在先を特定。同月、大阪市内のホテルで男の身柄を押さえた。

男は他国で起きた刑事事件の身柄について定めた「逃亡犯罪人引渡法」に基づき、東京高裁の決定を受け、１０月にドイツ側に引き渡された。

キリンはウイルス開発やシステム管理を行う「コアメンバー」の配下に、提供されたランサムウエアで侵入や脅迫を行う実行役が多数所属。男はコアメンバーだという。

同庁幹部は「国際連携でメンバーを特定し、逮捕した成果は大きい。国内被害も含め、全容解明が進むと期待される」と話している。

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