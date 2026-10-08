高市首相、簗農水相を「厳しく注意」＝続投指示、野党は辞任要求

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高市早苗首相は８日、衆参両院の代表質問で、自身を支援しなかった首長の自治体予算を「大幅にカットした」と発言した簗和生農林水産相に対し、「発言は不適切だと考え厳しく注意した」と明かした。「とにかく働いて仕事で返せ」と続投を指示。野党は早期辞任を迫り、参院農水委員会での所信聴取に応じない姿勢を示して圧力を強めた。

立憲民主党の田名部匡代幹事長は「予算を政治的な報復や見返りに用いようとする姿勢は到底許されない」と非難。国民民主党の玉木雄一郎代表は首相の任命責任を追及し、「国民の疑念を払拭するためにも全省調査を行うべきだ」と訴えた。

首相は「任命責任は私にある」と認めつつ、「政治家の発言は本人の説明が重要だ。襟を正して職責を全うしてほしい」と強調。「予算配分に当たって政治的な支持、不支持を持ち込まないのは当然だ」と重ねて語った。全省調査は「改めて適切な予算配分を徹底する」と拒否した。

この日は簗氏も初めて答弁に立った。「地元のために一生懸命取り組んできたという思いで事実と異なる発言をしてしまった。私の不徳によるものだ」と陳謝。「農水相の責任の重さを胸に刻み、職務の遂行に全力を尽くしていく」と語った。

参院本会議で答弁する高市首相＝8日午前、国会内

衆院本会議で答弁する簗農水相＝8日午後、国会内

衆院本会議後に記者団の取材に応じる国民民主党の玉木雄一郎代表＝８日午後、国会内

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