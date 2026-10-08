「東京ミッドタウン日本橋」公開＝大型複合施設、来年開業―三井不など

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三井不動産と野村不動産は８日、東京都中央区で開発を進めている大型複合施設「東京ミッドタウン日本橋」の一部を報道陣に公開した。三井不が展開するブランド「東京ミッドタウン」は六本木や日比谷、八重洲に続き４カ所目。来年の開業を予定している。

９月３０日に建物が完成し、全体は４街区で構成される。高さ約２８４メートルの複合ビル「日本橋野村三井タワー」のオフィスフロアには野村ホールディングスの本社などが順次入居。ヒルトンが運営するホテルや国際会議が行えるホールも入る。

地下には東京電力エナジーパートナー（東京）と共同でエネルギーセンターを設け、停電時でも電気と熱を安定的に供給できる。

ミッドタウンの一部となる既存の商業施設「ＣＯＲＥＤＯ（コレド）日本橋」は１０月に閉館し、商業エリアとして来年に新装オープンする。

東京ミッドタウン日本橋（中央）＝８日、東京都中央区

報道公開された東京ミッドタウン日本橋の、国際会議などが開けるＭＩＣＥホール＝８日、東京都中央区

報道公開された東京ミッドタウン日本橋の発電施設＝８日、東京都中央区

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