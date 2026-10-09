消費減税、地方減収に対応＝高市首相「１人３．６万円負担減」―参院代表質問終了

政治・外交

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参院は９日の本会議で、高市早苗首相の所信表明演説に対する２日目の各党代表質問を行った。首相は食料品の消費税減税を巡り、「地方の財政運営に支障が生じないよう対応する」と強調。減税による家計負担の軽減効果について「国民１人当たり約３．６万円」になるとの見通しを示した。

国民民主党の舟山康江参院議員会長は、地方自治体の減収にどのような措置を講じるかただした。首相は「地方消費税の減収分の全額を国費で補填（ほてん）する。必要な地方交付税を適切に確保する」と表明した。

消費税減税の効果については「税率引き下げ分は基本的には価格に反映される」と指摘。軽減額に関し、国・地方の減収額を人口で機械的に割ると約３．６万円になると語った。

首相は、消費減税で経営に影響が出る農林漁業者や食品事業者、外食事業者への支援策に関し「検討を進めている。現場の実情を確認し、それぞれの影響に応じた対応を行う必要がある」と語った。

公明党の西田実仁幹事長は、消費税減税と併せて導入する「就業者負担軽減支援金」について、対象者を明確に示すよう求めた。首相は「社会保障国民会議の議論を踏まえ、支給要件の考え方や考慮要素を法案に規定している」として、国会審議で説明する考えを示した。

参政党の神谷宗幣代表は、食料品に限らず消費税を一律に減税するよう主張した。首相は「年金、医療、介護、少子化対策といった行政サービスに影響が出かねない」と反論した。

衆参両院の各党代表質問は９日で３日間の日程を終えた。

参院本会議で答弁する高市早苗首相＝９日午前、国会内参院本会議で答弁する高市早苗首相＝９日午前、国会内

参院本会議で代表質問に臨む公明党の西田実仁幹事長＝９日午前、国会内参院本会議で代表質問に臨む公明党の西田実仁幹事長＝９日午前、国会内

参院本会議で代表質問に臨む国民民主党の舟山康江参院議員会長＝９日午前、国会内参院本会議で代表質問に臨む国民民主党の舟山康江参院議員会長＝９日午前、国会内

参院本会議で代表質問に臨む参政党の神谷宗幣代表＝９日午後、国会内参院本会議で代表質問に臨む参政党の神谷宗幣代表＝９日午後、国会内

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