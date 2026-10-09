ＪＲ東、６０９万件情報流出か＝ブックオフ６４３万件―広がる不正アクセス

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不正アクセスによる大規模な個人情報の流出が止まらない。ＪＲ東日本は９日、インターネット予約サイト「えきねっと」やクレジットカード「ビューカード」などの会員情報が計約６０９万件流出した恐れがあると発表。ブックオフグループホールディングスは会員情報が最大で約６４３万件外部に漏れた可能性があり、被害は一段と拡大している。

カラオケ店「ビッグエコー」などを運営する第一興商も利用者の個人情報が約８７２万件流出した恐れがある。旅行予約サイト「ｓｋｙｔｉｃｋｅｔ（スカイチケット）」を運営する東京都渋谷区の旅行会社アドベンチャーは、流出件数が約１４６４万件に上った。

流出した可能性がある情報は、ＪＲ東がメールアドレスなど。残る３社は会員や利用客の氏名、生年月日、電話番号などが含まれる。アドベンチャーはクレジットカードやパスポートの番号が流出していないことを確認したと発表した。

ＪＲ東以外の３社は、発表時点で第三者による情報の不正利用は確認されていないと説明。対象者に不審なメールや電話に注意するよう呼び掛けている。

ブックオフ（写真左）と第一興商の看板

不正アクセスによる情報流出を知らせるアドベンチャーのメール＝９日午後

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