高市首相、簗氏続投を改めて表明＝野党、問責決議検討

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高市早苗首相は９日、簗和生農林水産相が衆院選で自身を支援しなかった首長の自治体の道路予算を「大幅にカットした」と発言した問題を巡り、同氏を続投させる方針を改めて表明した。野党は辞任要求を強め、簗氏問責決議案の参院への提出を検討。衆院予算委員会が１３日から始まるのを前に、自民党内からも更迭論が出ている。

首相は参院本会議での各党代表質問で「豊富な知識と政策構想力を生かし、食料安全保障の強化のためにも人一倍働いてほしい」と述べ、簗氏の更迭を否定した。立憲民主党の三上絵里氏の質問に答えた。

首相は、５日に簗氏に「発言が事実であれば不適切なので、撤回・謝罪すべきだ。説明責任を果たした上で、襟を正して職務に取り組んでほしい」と伝えたことも紹介。国民民主党の舟山康江参院議員会長への答弁でも「任命責任は私にあるが、まず本人が適切に説明することが重要だ」と語った。

簗氏も９日の閣議後の記者会見で「しっかり説明し、職責を全うしていく」と辞任を否定した。

参院では立民と国民民主、公明、参政、共産、いのちの党各党の国対委員長が国会内で会談し、簗氏に対する問責決議案提出を視野に協議していくことで一致した。

立民の水岡俊一代表は党会合で「適格性を欠く」と簗氏を批判。民主改革の会の小川淳也代表は記者会見で「首相は事態を甘く見ているのではないか」と述べ、首相の任命責任を問う考えを強調した。

首相と全閣僚が出席する衆院予算委は１３、１４両日に行われる。野党は簗氏の追及を強める構えで、自民の閣僚経験者は「予算委の前に交代させるべきだ」と指摘。自民ベテランは「もう持たない」との認識を示した。

参院本会議で答弁する高市早苗首相＝９日午後、国会内

参院本会議に臨む簗和生農林水産相＝９日午後、国会内

参院本会議で代表質問に臨む立憲民主党の三上絵里氏＝９日午後、国会内

参院野党国対委員長会談に臨む立憲民主党の斎藤嘉隆氏（奥中央）ら＝９日午後、国会内

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