Ｎ党立花氏襲撃、男に懲役９年＝「危険で悪質」、殺人未遂罪―東京地裁

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政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志党首（５９）が２０２５年３月、街頭演説に訪れた東京・霞が関で切り付けられた事件で、殺人未遂などの罪に問われた宮西詩音被告（３２）の裁判員裁判の判決が９日、東京地裁であった。江口和伸裁判長は「危険性が高く、極めて悪質な犯行だ」として懲役９年（求刑懲役１２年）を言い渡した。

江口裁判長は、兵庫県議の自殺は立花氏の言動が原因だと短絡的に思い込み、犯行を決意したと指摘。「襲撃に２度失敗し思いとどまる機会があったのに、計画をより洗練させた」と述べた。

特殊な成育歴を経て構築された孤立した生活や生来の自閉症スペクトラムの特性が思い込みに影響していた側面はあるとした一方、殺害の意思決定にまで影響したとは認められないと結論付けた。

言い渡し後、「社会に戻ったら幅広い人と交流し、話をしてみてください。二度と犯罪をせず、周りの人たちと共に生活を送れることを願っています」と説諭した。

立花氏は、兵庫県知事の告発文書問題に絡み、元県議に対する名誉毀損（きそん）罪で起訴され勾留中。宮西被告の公判には被害者参加制度を利用して出席し、被告に直接質問するなどした。

判決によると、宮西被告は２５年３月１４日、東京・霞が関の経済産業省前の歩道で、殺意を持って立花氏の頭部を刃渡り約１６センチのなたで切り付け、３週間のけがをさせるなどした。

襲われ、負傷した「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志氏（右端）＝２０２５年３月１４日、東京都千代田区

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