【動画】ＢＹＤ、「ＡＴＴＯ　３　ＥＸ　ＡＷＤ」試乗＝大幅改良、０－１００キロ加速４秒

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ＢＹＤの新型電気自動車（ＥＶ）「ＡＴＴＯ ３ ＥＸ ＡＷＤ」に８日、横浜市内などで試乗した。同社が日本向け乗用車の第１弾として発売した「ＡＴＴＯ ３」を大幅に改良したモデルだ。試乗車は前後にモーターを搭載した四輪駆動で、最高出力は約４４９馬力。停止状態から時速１００キロまでわずか４秒で加速する。

車重は１９９０キロで、７４．８８ｋＷｈのバッテリーを搭載。一充電当たりの航続距離は５５０キロに達する。バッテリーを車体構造の一部として組み込むことで、従来モデルに比べて室内空間を拡大するとともに、ボディー剛性を高めた。車載温冷庫を備えて利便性を向上させたほか、サスペンションの刷新により乗り心地も改善した。

ＡＴＴＯ ３ ＥＸ ＡＷＤは、前後のモーターが生み出す駆動力を路面にしっかりと伝え、アクセルを踏んだ瞬間から力強く加速する。コーナーでは四輪駆動ならではの安定感を示し、なめらかに旋回。高速道路では、余裕のある走りを見せた。価格は４８７万３０００円（税込み）。【時事通信社】

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