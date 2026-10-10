だんじり横転相次ぎ２人死亡＝「やりまわし」で下敷き、１６人けが―大阪

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大阪府泉佐野市と泉大津市で１０日、祭りで走行中のだんじりが相次いで横転し、下敷きとなった男性計２人が死亡した。見物客にけがはなかった。

府警によると、いずれもだんじりが勢いよく走りながら直角に曲がる「やりまわし」の際にバランスを崩したとみられる。死亡の２人は横転を防ぐために側面に乗っていた重りの役だったといい、府警は詳しい経緯を調べる。

泉佐野市長滝では午前１０時５５分ごろ、交差点を右折した際にだんじりが倒れ、同市の会社役員（５１）が死亡し、参加していた１０～５０代の男性７人が重軽傷を負った。

午後１時２０分ごろには泉大津市宮町の交差点でだんじりが右折して横転し、大阪府和泉市の会社員（４８）が死亡。ほかに１０～６０代の男性９人が負傷したが命に別条はない。だんじりは高さ約４メートル、重さ約４トンという。

大阪府警本部＝大阪市中央区

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