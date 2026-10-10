日韓おまつりでマグロ解体ショー＝水産物の安全性アピール―ソウル

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【ソウル時事】日本と韓国の文化交流イベント「日韓交流おまつり」が１０日、ソウルで開かれた。農林水産省は日本食の魅力と安全性を知ってもらおうと、長崎県産マグロの解体ショーを開催。会場は家族連れなどでにぎわい、集まった人から「すごい」「不思議」といった歓声が上がった。

韓国は東京電力福島第１原発事故後、福島など８県の水産物の輸入を禁止している。日本としては安全性をアピールし、禁輸解除に向けた機運を醸成したい考えだ。

解体ショーに立ち会った森下千里農林水産政務官は記者団に「日本食への関心が高く、ニーズがあると感じた」と強調。韓国側に日本の食品の安全性を引き続き訴えていく考えを示した。

マグロを試食したプログラマーの金栄燦さん（２８）は「韓国で食べるマグロに比べ軟らかくおいしかった」と満足げ。日本の水産物の安全性について「以前は懸念があったが、実際に食べてみて今は感じない」と話した。

１０日、ソウルで開催された「日韓交流おまつり」で披露されたマグロの解体ショー

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