クラブ所属の有無で体力差＝４０代女性の運動機会も課題―スポーツ庁調査

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運動部やスポーツクラブに所属している人としていない人の体力差が、若い世代を中心に拡大傾向にあることが１１日、スポーツ庁の２０２５年度「体力・運動能力調査」で分かった。４０代女性の体力低下傾向が目立っており、同庁は必要な運動機会を確保できるよう、世代ごとの環境整備を進める。

調査は昨年５～１０月、全国の６～７９歳を対象に実施し、計６万２１３人分のデータを集計。握力や上体起こしなど、世代ごとに異なる種目の結果を数値化した「体力合計点」を分析した。

今回の調査では初めて、運動部や地域のスポーツクラブなどに所属しているかどうかと体力合計点の関連を調べた。１２、１５、１９歳と２５～２９歳、３５～３９歳、４５～４９歳、６５～６９歳の結果を０１年度まで３年ごとにさかのぼって比較した結果、クラブ所属者の合計点は、どの区分・性別でも非所属者を上回っていた。

所属・非所属の点差は、若い世代を中心に長期的な拡大傾向にあった。例えば１９歳男子の場合、０１年度は６．２９点差だったが、２５年度は８．４５点差に拡大。０１年度に比べ所属者の合計点が０・８７点上がった一方、非所属者は１．２９点下がっていた。

クラブ所属率は１２、１５歳は高水準にあるが、１９歳は大幅に低下していた。同庁担当者は「高校卒業後、社会に出るまでの運動機会をどう確保するかも課題の一つ」としている。

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