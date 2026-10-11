錦織圭さん、引退イベント満喫＝フェデラーさんとダブルスも―男子テニス
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男子テニスの元世界ランキング４位で、現役を引退した錦織圭さんの功績をたたえるイベントが１１日、東京・有明コロシアムで行われた。四大大会通算２０勝を誇るロジャー・フェデラーさん（スイス）らとのエキシビションマッチやトークショーが実施され、錦織さんは「ありがたかったというのが一番の気持ち。楽しい時間を過ごせて幸せ」と感謝した。
フェデラーさんと組んだダブルスでは、息の合ったプレーや軽快な動きで会場を沸かせた。錦織さんにとって「アイドル」というほど憧れの存在で、四大大会ではフルセットの名勝負も演じた。フェデラーさんは「これだけの選手がいなくなるのは寂しい。人として心から尊敬している」と話した。
車いすテニスの第一人者だった国枝慎吾さんも参加し、約９０００人のファンが集まった。錦織さんは「テニスに没頭できた時間は幸せだった。経験したことを若い世代にシェアしていければ」と述べた。
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