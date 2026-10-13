被災鉄道が全て復旧＝熊本地震から２カ月半で

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７月の熊本地震で被災し、一部区間で運休が続いていた第三セクター「肥薩おれんじ鉄道」（熊本県八代市）が１３日、全線での運転を再開した。ＪＲ九州は１０日に鹿児島線の不通区間が解消しており、地震発生から２カ月半で鉄道が全て復旧した。

運転を再開したのは八代―肥後田浦（熊本県芦北町）間の２３．６キロ。震源に近く、線路が変形したりホームが損壊したりしていた。

病院への通院や買い物のため、肥薩おれんじ鉄道を月に２、３回ほど利用していたという同町のアルバイト男性（５２）は「早く全線で運転再開してほしいと思っていたので良かった」とほっとした様子で話した。中村誠希社長は「ようやく全線で運行ができるようになり、うれしく思っている」と語った。

同鉄道は２００４年の九州新幹線部分開業に伴い、ＪＲから経営分離された。７月の地震では、八代から川内（鹿児島県薩摩川内市）までの全線で計約１００カ所が被災。一時、全線で運転を見合わせていた。

熊本地震で被災し、一部区間で運休が続いていた「肥薩おれんじ鉄道」が全線で運行を再開し、列車に手を振る保育園児ら＝１３日午前、熊本県八代市

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