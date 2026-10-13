高市首相、簗氏進退に言及＝「違法性あれば即断」―野党、自発的辞任要求

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高市早苗首相は１３日の衆院予算委員会で、簗和生農林水産相が衆院選で自身を支援しなかった首長の自治体の道路予算を「カットした」と発言した問題に関し、同氏の進退に言及した。「不適切で本当にださい。行政の運営をしていいかどうかも含めてしっかり考える」と述べた。

首相は続投させる方針を示してきており、更迭の可能性に触れたのは初めて。野党側は辞任を求めて攻勢を強めた。

簗氏の陣営が衆院選で支援者を無料バスで運んだとする公職選挙法違反疑惑に関しても、首相は「全容が見えない」としつつ「仮に違法性があれば、その時はちゅうちょしない」と明言。法令に抵触すると判断されれば即断する考えを示した。

首相は疑惑について簗氏本人から１３日中に電話で報告を受け、１４日の衆院予算委後に直接会って話を聴く予定だと明らかにした。首相官邸で記者団の取材に応じた。

予算委では予算カット発言を巡り「不適切な発言をし、その後の対応も非常に悪かった」と指摘。撤回や謝罪が遅れた点などを問題視した。

公明党の中野洋昌政調会長と伊佐進一氏、民主改革の会の山岡達丸氏が首相の任命責任などをただしたのに対して答えた。

簗氏は「予算の減額を求めた事実は一切ない。私の不徳を恥じ、おわびする」と答弁。公選法違反疑惑については「利益供与や寄付ではない。法令にのっとり適切に対処している」と説明し、問題はないとの認識を示した。

公選法に抵触するかどうかに関し、木原稔官房長官は記者会見で「個別の事案に即して判断されるべきだ」と述べるにとどめた。

国民民主党の玉木雄一郎代表は記者会見で「早く潔く決着をつけてもらいたい」と簗氏辞任による早期収拾を求めた。民主改革の階猛幹事長も記者団に、参院で問責決議案の提出が検討されていることに触れた上で「（提出前に）自ら身を引いてもいい」と語った。

立憲民主党の水岡俊一代表は「予算カット」発言に関して「こうした認識を持つ政治家が予算配分権を持つのは適切ではない」と非難。公明の岡本三成代表は「参院でどういう行動を取るか戦略的に判断していきたい」と述べた。

衆院予算委員会で答弁する高市早苗首相＝１３日午後、国会内

衆院予算委員会で答弁に臨む簗和生農林水産相（手前）＝１３日午後、国会内

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