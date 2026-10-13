物価予想、５年後も８６．５％が上昇＝中東影響、１９年ぶり高水準―日銀調査

Newsfrom Japan

日銀が１３日発表した９月の「生活意識に関するアンケート調査」によると、５年後の物価が現在より「かなり上がる」「少し上がる」と答えた人の割合は計８６．５％となった。２００７年１２月以来、約１９年ぶりの高水準。中東情勢悪化による原油高などが響き、物価上昇は長引くとの見方が強まっていることが示された。

１年前と比べた現在の景況感を示す景況感ＤＩはマイナス５３．０と、前回調査から３．７ポイント改善した。１年前から現在の収入が「増えた」との回答から「減った」を引いた収入ＤＩもマイナス５．４と、これまでで最も良い数値となった。

一方、「ゆとりがなくなってきた」と答えた人は５４．４％に上り、その理由に９割超が物価上昇を挙げた。景気認識や収入環境が改善する中、物価高が生活心理を圧迫している姿が浮き彫りとなった。

調査は全国の２０歳以上を対象に３カ月ごとに実施。今回は８月３日～９月４日に行い、１９７２人から回答を得た。

日銀本店＝東京都中央区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]